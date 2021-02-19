Нормальний тиск для жінок і чоловіків: змінили діапазон
У всіх чинних рекомендаціях вказується однаковий рівень здорового діапазону артеріального тиску як для чоловіків, так і жінок. Американські вчені довели, що цей універсальний підхід помилковий і небезпечний для жіночого здоров'я, оскільки не дозволяє вчасно запобігти розвитку серйозних захворювань.
Джерело:Cicrculation
Норма тиску
Сьогодні межею норми верхнього (систолічного) тиску вважається показник 120 мм ртутного стовпчика. Чим він вище, тим важче серцю закачувати кров. Стійке перевищення тиску сигналить про гіпертонію – головний фактор ризику багатьох серцево-судинних захворювань, включаючи інсульт і серцеву недостатність.
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Нове дослідження
У новому дослідженні група вчених із США і Фінляндії проаналізувала результати чотирьох великих дослідженнях, в яких представлені дані про вимірювання артеріального тиску у понад 27 тисяч осіб. 54% цієї вибірки складали жінки.
120 – не для всіх
Вчені визначили, що для жінок пороговий показник нормального верхнього тиску був нижче, ніж для чоловіків – 110 мм рт.ст. в порівнянні зі 120 мм рт.ст. Перевищення цього рівня було пов'язано з ризиком розвитку будь-якої серцево-судинної патології.
З'ясувалося також, що жінки мають нижчий поріг артеріального тиску щодо ризику кожного конкретного серцево-судинного захворювання.
На думку авторів дослідження, це відкриття має бути приводом для переосмислення чинних рекомендацій для того, щоб виробити ефективні заходи профілактики та діагностики хвороб серця у жінок.
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