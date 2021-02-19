Нормальний тиск для жінок і чоловіків: змінили діапазон

У всіх чинних рекомендаціях вказується однаковий рівень здорового діапазону артеріального тиску як для чоловіків, так і жінок. Американські вчені довели, що цей універсальний підхід помилковий і небезпечний для жіночого здоров'я, оскільки не дозволяє вчасно запобігти розвитку серйозних захворювань.

Норма тиску

Сьогодні межею норми верхнього (систолічного) тиску вважається показник 120 мм ртутного стовпчика. Чим він вище, тим важче серцю закачувати кров. Стійке перевищення тиску сигналить про гіпертонію – головний фактор ризику багатьох серцево-судинних захворювань, включаючи інсульт і серцеву недостатність.

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Нове дослідження

У новому дослідженні група вчених із США і Фінляндії проаналізувала результати чотирьох великих дослідженнях, в яких представлені дані про вимірювання артеріального тиску у понад 27 тисяч осіб. 54% цієї вибірки складали жінки.

120 – не для всіх

Вчені визначили, що для жінок пороговий показник нормального верхнього тиску був нижче, ніж для чоловіків – 110 мм рт.ст. в порівнянні зі 120 мм рт.ст. Перевищення цього рівня було пов'язано з ризиком розвитку будь-якої серцево-судинної патології.

З'ясувалося також, що жінки мають нижчий поріг артеріального тиску щодо ризику кожного конкретного серцево-судинного захворювання.

На думку авторів дослідження, це відкриття має бути приводом для переосмислення чинних рекомендацій для того, щоб виробити ефективні заходи профілактики та діагностики хвороб серця у жінок.