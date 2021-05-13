Уряд Норвегії також підтримав призупинення використання вакцини Johnson & Johnson, однак запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

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"Уряд розглянув питання про те, чи можуть люди приймати вакцини добровільно. Уряд прийшов до висновку, що добровільно буде пропонуватися тільки вакцина Johnson & Johnson", – сказала Ерна Солберг.

Використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca було офіційно припинено через кілька днів після того, як комітет експертів, створений урядом, ухвалив, що цей препарат повинен бути виключеним зі стратегії Норвегії щодо вакцин.

Коли Норвегія призупинила щепити людей вакциною AstraZeneca

Норвегія призупинила використання вакцини AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про рідкісні серйозні побічні ефекти, такі як утворення тромбів.

Норвегія передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу