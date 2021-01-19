У Норвегії не встановили зв'язку між смертністю літніх людей та вакциною Pfizer
Управління охорони здоров'я Норвегії заявило, що зв'язку між вакциною Pfizer/BioNTech і смертністю людей похилого віку, які отримали щеплення вакцину проти коронавірусу, встановлено не було.
Директорки місцевого управління громадського здоров'я Камілла Столтенберг заявила, що перед проведенням вакцинації усі проходять медичне обстеження. Про це йдеться у звіті медиків, пише видання Euronews.
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За її словами, серед 13 летальних випадків, які вивчали фахівці, було встановлено, що усі пацієнти були "дуже старими, немічними і мали серйозні захворювання". Всім пацієнтам, які померли після вакцинації, було понад 75 років.
Станом на 19 січня, у Норвегії відомо про 33 смерті літніх людей, які отримали щеплення від коронавірусу.
Додамо, що раніше Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я зазначив, що "для людей з найважчими захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини можуть мати серйозні наслідки".
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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