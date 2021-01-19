Управління охорони здоров'я Норвегії заявило, що зв'язку між вакциною Pfizer/BioNTech і смертністю людей похилого віку, які отримали щеплення вакцину проти коронавірусу, встановлено не було.

Директорки місцевого управління громадського здоров'я Камілла Столтенберг заявила, що перед проведенням вакцинації усі проходять медичне обстеження. Про це йдеться у звіті медиків, пише видання Euronews.

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За її словами, серед 13 летальних випадків, які вивчали фахівці, було встановлено, що усі пацієнти були "дуже старими, немічними і мали серйозні захворювання". Всім пацієнтам, які померли після вакцинації, було понад 75 років.

Станом на 19 січня, у Норвегії відомо про 33 смерті літніх людей, які отримали щеплення від коронавірусу.

Додамо, що раніше Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я зазначив, що "для людей з найважчими захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини можуть мати серйозні наслідки".

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech