У Норвегії померли 23 людини після вакцинації від COVID-19
У Норвегії з'ясовують причини смерті 23 людей, які отримали щеплення проти коронавірусної інфекції вакциною Pfizer і BioNTech.
Всі летальні випадки зафіксовані серед літніх людей від 80 років. Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.
Читайте також Україна не має шансів отримати COVID-вакцину від Pfizer для ринкового обігу
Зазначається, що вже вивчено 13 випадків. Так, побічні ефекти могли виникнути у людей похилого віку, які страждають на серйозні захворювання.
Звичайні побічні дії, такі, як лихоманка і нудота, могли сприяти більш серйозному перебігу наявних у літніх людей захворювань,
– сказав головний лікар Норвезького агентства з лікарських засобів Сігурд Хортемо.
Через летальні випадки Інститут національної охорони здоров'я змінив рекомендації для вакцинації пацієнтів старшого віку, які мають серйозні захворювання.
До слова, вакцинація препаратом Pfizer в Норвегії почалася 27 грудня.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
Поділитися новиною