У Норвегії з'ясовують причини смерті 23 людей, які отримали щеплення проти коронавірусної інфекції вакциною Pfizer і BioNTech.

Всі летальні випадки зафіксовані серед літніх людей від 80 років. Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.

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Зазначається, що вже вивчено 13 випадків. Так, побічні ефекти могли виникнути у людей похилого віку, які страждають на серйозні захворювання.

Звичайні побічні дії, такі, як лихоманка і нудота, могли сприяти більш серйозному перебігу наявних у літніх людей захворювань,

– сказав головний лікар Норвезького агентства з лікарських засобів Сігурд Хортемо.

Через летальні випадки Інститут національної охорони здоров'я змінив рекомендації для вакцинації пацієнтів старшого віку, які мають серйозні захворювання.

До слова, вакцинація препаратом Pfizer в Норвегії почалася 27 грудня.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech