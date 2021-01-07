У Норвегії двоє мешканців будинку престарілих померли після введення препарату проти коронавірусу компанії Pfizer.

Вакцинація в Норвегії стартувала півтора тижня тому. Першими щеплення отримують люди з хронічні захворювання. Однак, як пише Statens legemiddelverk, вже зафіксовані перші жертви після вакцинації.

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За його даними Норвезького агентства лікарських засобів, обидві жертви проживали в одному з будинків для літніх.

У вівторок, 5 січня, ми отримали два повідомлення про смерті, які сталися через кілька днів після вакцинації,

– йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі додали, що фахівці повинні проаналізувати, чи є введення препарату причиною смерті або ж факт того, що смерть сталася незабаром після вакцинації є лише збігом.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech