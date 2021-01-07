У Норвегії померли двоє людей, які отримали щеплення вакциною Pfizer від коронавірусу
У Норвегії двоє мешканців будинку престарілих померли після введення препарату проти коронавірусу компанії Pfizer.
Вакцинація в Норвегії стартувала півтора тижня тому. Першими щеплення отримують люди з хронічні захворювання. Однак, як пише Statens legemiddelverk, вже зафіксовані перші жертви після вакцинації.
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За його даними Норвезького агентства лікарських засобів, обидві жертви проживали в одному з будинків для літніх.
У вівторок, 5 січня, ми отримали два повідомлення про смерті, які сталися через кілька днів після вакцинації,
– йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що фахівці повинні проаналізувати, чи є введення препарату причиною смерті або ж факт того, що смерть сталася незабаром після вакцинації є лише збігом.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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