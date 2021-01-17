У Норвегії померло 29 людей похилого віку після вакцини від COVID-19
У Норвегії зростає стурбованість проблемою безпеки для літніх людей, які вакцинуються проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech. У країні вже зафіксовано 29 смертей після отримання ін'єкції.
У Норвезькому агентстві з лікарських засобів заявили, що для людей з супутніми захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини від COVID-19 можуть мати серйозні наслідки, пише Bloomberg.
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Представники агентства повідомили, що всі смерті пов'язані саме з вакциною від Pfizer, оскільки до п'ятниці інші вакцини в країні були недоступні.
У всіх померлих після щеплення були серйозні супутні захворювання, мінімальний вік – 75 років. Станом на 17 січня у Норвегії хоча б одну дозу вакцини отримала вже 41 тисяча людей.
Більшість людей зазнали очікувані побічні ефекти вакцини, такі як нудота і блювота, лихоманка, місцеві реакції в місці ін'єкції і загальне погіршення стану,
– додали в агентстві.
Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я зазначив, що "для людей з найважчими захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини можуть мати серйозні наслідки".
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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