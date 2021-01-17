У Норвегії зростає стурбованість проблемою безпеки для літніх людей, які вакцинуються проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech. У країні вже зафіксовано 29 смертей після отримання ін'єкції.

У Норвезькому агентстві з лікарських засобів заявили, що для людей з супутніми захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини від COVID-19 можуть мати серйозні наслідки, пише Bloomberg.

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Представники агентства повідомили, що всі смерті пов'язані саме з вакциною від Pfizer, оскільки до п'ятниці інші вакцини в країні були недоступні.

У всіх померлих після щеплення були серйозні супутні захворювання, мінімальний вік – 75 років. Станом на 17 січня у Норвегії хоча б одну дозу вакцини отримала вже 41 тисяча людей.

Більшість людей зазнали очікувані побічні ефекти вакцини, такі як нудота і блювота, лихоманка, місцеві реакції в місці ін'єкції і загальне погіршення стану,

– додали в агентстві.

Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я зазначив, що "для людей з найважчими захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини можуть мати серйозні наслідки".

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech