Нову версію варіанту штаму Дельта вперше виявили наприкінці червня. Відтоді він з'явився в багатьох місцях країни. Його називали AY. 63 і дали позначку "вперше виявлений у Норвегії".

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Наскільки небезпечний новий штам

Національний інститут громадського здоров’я не вважає, що він є більш заразним, ніж звичайна версія штаму Дельта. Науковці додали, що дослідження показує, що вакцина проти цього варіанту добре діє, тому не має причин для зайвого хвилювання.

За їхніми словами, той факт, що цю версію штаму Дельта вперше виявили у Норвегії, це не означає, що він виник тут.

Дослідники Національного інституту громадського здоров’я вважають, що "норвезький" варіант може дати їм унікальні можливості.

Це може бути корисним, ми можемо стежити за його розвитком протягом тривалого часу в країні, і це дасть нам уявлення про те, як розвивається коронавірус,

– зазначили науковці.

Коронавірус в Норвегії: коротко