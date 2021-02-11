Носіння двох масок одночасно краще захищає від COVID-19: дослідження

З початку пандемії коронавірусної інфекції носіння масок стало вже звичкою, однак чимало людей використовували відразу дві маски. Вчені підтвердили те, що вони справді краще захищають від COVID-19.

Дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) показує, що одна тканинна маска поверх одноразової хірургічної може заблокувати до 92,5% інфекційних частинок у повітрі.

Читайте також Порушення сну після COVID-19: що відомо про коронасомію

Що відомо про дослідження

Дослідники CDC заявили, що носіння однієї маски (хірургічної або тканинної) блокує близько 40% вдихуваних частинок.

Ми, як і раніше, рекомендуємо, щоб маски складалися з двох або більше шарів, повністю закривали ніс і рот і щільно прилягали до носа і з обох боків обличчя... Ці експериментальні дані підтверджують попередні рекомендації CDC про те, що всі люди у віці двох років і старших повинні носити маску на публіці і в присутності інших у будинку, які не живуть з вами,

– заявила директорка CDC Рошель Валенські.

CDC оновив свої вказівки, сказавши, що люди можуть носити тканинну маску поверх одноразової хірургічної маски "для кращого прилягання та додаткового захисту".

Так, ця комбінація може зменшити прогалини по краях маски, у які можуть проникнути частинки вірусу. Однак чиновники не рекомендували носити дві маски, а краще щільніше фіксувати її на обличчі.

В США не закликають носити дві маски водночас

У дослідженні Центр використовував одну марку хірургічної маски і один вид тканинної маски. Відтак немає даних про результати носіння інших типів масок. Крім того, прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі наголосила, що Білий дім також не рекомендує носити дві маски водночас.

Натомість у Норвегії це можуть рекомендувати

Уряд Норвегії обговорює рекомендацію для жителів про носінні двох масок в громадських місцях.

Інформацію взято з Nrk.no



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу