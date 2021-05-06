Нова діагностика раку: перший зонд, який шукає новоутворення за допомогою лазера

Створили унікальний пристрій для формування тривимірних зображень клітинної структури всередині людського тіла. Технологія працює із залученням лазера та звукових хвиль. Пристрій можна використовувати разом зі звичайним ендоскопом для пошуку в клітинах аномалій, що вказують на розвиток раку.

Прототип, розроблений вченими з Університету Ноттінгема, повинен стати розв'язанням деяких проблем клітинної візуалізації в медицині. Адже, наразі вона вимагає габаритного і складного обладнання, часто також – флуоресцентних хімічних міток, які в досить великих дозах можуть шкодити організму пацієнта.

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Як працює нова технологія

Дослідники пропонують залучити до діагностики пару лазерів, один з яких за допомогою металевого шару на кінчику волокна перетворений в високочастотний випромінювач звукових частинок. Ці фонони поширюються по тканинах, викликаючи розсіювання звукових хвиль, які потім стикаються з іншим лазером.

Важливість відкриття

Аналізуючи ці зіткнення,. Це дозволяє розкрити важливі властивості клітин, через які проходив звук.

Медики можуть зрозуміти геометрію і жорсткість підшкірних тканин. Ці параметри можуть служити індикатором раку. На відміну від мануального обстеження, ультразвук створює 3D-карту клітин зі схожим або навіть більшим рівнем деталізації, ніж зображення, отримані під мікроскопом.

Крихітний пристрій можна підключити до одного оптоволокна або з'єднати з пучком волокон звичайного ендоскопа.

Розробники сподіваються, що новий інструмент відкриє перед лікарями нові можливості в клінічній діагностиці.