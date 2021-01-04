У США з'явився новий термін "нуссі". Це нещодавно виявлена ерогенна зона, розміщена глибоко в носогорлі.

Спершу багато хто подумав, що це такий іронічний жарт. Але виявилось, що деякі пацієнти описують приємні відчуття під час збору зразку для ПЛР-тесту цілком серйозно, повідомляє RollingStone.

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Деякі люди навіть намагаються робити собі таке тестування якомога частіше й вигадують додаткові приводи.

Ось як описують свої переживання деякі жартівники на форумах:

"Схоже на бульбашки від дорогого шампанського, які виходять через ніс".

"Наче ти з'їв щось гостре і це прочистило тобі всі пазухи".

"Здається, що у тебе глибоко в носогорлі дуже свербить і єдиний спосіб почухати – це провести там паличкою для забору зразка на COVID".

Одна жінка навіть поскаржилася лікаря, бо він збирав зразки на стільки делікатно, так що вона нічого не відчула.

Вперше тестування на коронавірус не подобається майже нікому

Любителі нових відчуттів переконують, що вперше відбір зразків для тесту не подобається майже нікому. Але "якщо ви зробите це 10 разів, то почнете жадати цього".

Вже з'явився навіть окремий піджанр ASMR-відео, присвячений ПЛР-тестуванню на коронавірус. Приємні чоловіки та жінки у медичних костюмах говорять дуже ніжно і немов заглядають в очі глядача під час відбору зразків з носогорла. Найпопулярніше відео на цю тематику вже зібрало понад мільйон переглядів.