Деякі віруси "конкурують" за місце в тілі людини. Британські вчені з Університету Глазго вважають, що звичайний вірус застуди (риновірус) сильніший за COVID-19.

Ці переваги можуть мати короткотривалий ефект. Але риновірус настільки поширений, що може допомогти придушити коронавірус.

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Аби пояснити це краще, вчені просять уявити клітини в носі, горлі та легенях, як ряд будинків. Щойно вірус потрапляє всередину, він може або тримати двері дому відчиненими, щоб впустити інші віруси. Або, навпаки, зачинити їх, щоб жити без сусідів. До прикладу, аденовіруси схильні до спільного проживання. Грип – один з "найегоїстичніших" вірусів і майже завжди працює один. Хоч відомо, що "в компанії коронавірусу" йому таки подобається.

Було багато припущень про те, як SarS-CoV-2 впишеться в таємничий світ "вірусних взаємодій". Але рік соціальної дистанції зупинив поширення усіх інших вірусів та ускладнив їхнє вивчення.

Тож науковці Центру вірусних досліджень в Глазго взяли копію слизової оболонки дихальних шляхів людини та заразили її коронавірусом та риновірусом, який є однією з найпоширеніших інфекцій у світі.

Результати дослідження:

Якщо риновірус та SarS-CoV-2 випустити одночасно, то перший пригнічує коронавірус.

Якщо ж риновірусу дати 24 години фори, то у коронавірусу просто не буде шансів.

Навіть тоді, коли вчені випустили SarS-CoV-2 на 24 години раніше, риновірус все одно виявився сильнішим.

SarS-CoV-2 не розвивається, його дуже пригнічує риновірус. Це дуже цікаво, тому що висока поширеність звичайної застуди може знизити кількість нових випадків зараження SarS-CoV-2,

– заявив доктор Пабло Мурсія.

Подібні випадки були й в історії раніше. Сам великий спалах риновірусу, ймовірно, відстрочив пандемію свинячого грипу в деяких частинах Європи у 2009 році.

Наступні експерименти показали, що риновірус запускає імунну реакцію всередині інфікованих клітин, яка блокує здатність коронавірусу створювати свої копії.