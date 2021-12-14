Приблизно, це станеться 15 – 20 лютого. Такі прогнози озвучив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу 14 грудня.

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Врятує лише вакцинація

Втім, це лише за умов низького рівня щеплень. Для того, щоб цього уникнути потрібно вакцинувати якомога більше людей щодня.

За його словами, необхідно збільшувати рівень вакцинацій до 300 тисяч на добу.

Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75 – 80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність,

– сказав він.

РНБО наполягає на бустерних дозах

Данилов також наголосив на тому, що українцям потрібно вводити бустерну дозу вакцини. Починати потрібно з людей похилого віку, пропонувати людям, щоб вони втретє вакцинувалися.

"Якщо ми будемо до цього повільно ставитися, то можна спрогнозувати, що з 15 – 20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності", – заявив Данилов.

До слова! У понеділок 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо використання третьої дози вакцини проти коронавірусу (її не варто плутати з бустерною). Нині у МОЗ конкретно пояснили, хто і коли може її отримати.

Омікрон уже є на наших кордонах, – Данілов

Він також додав, що до середини січня 2022 року загроз, пов'язаних із захворюваністю від нового штаму СOVID-19 Омікрон, очікувати не варто.

"Ми від нього (Омікрону – 24 канал) нікуди не підемо, тому що він уже є на наших кордонах. Ми вважаємо, що до 15 – 20 січня у нас не буде жодних загроз, які пов'язані із захворюваннями. Але мовиться, що людям потрібно вакцинуватися", – наголосив глава РНБО.

Вакцинація в Україні: головне

Днями Україна виконала вимогу ВООЗ, повністю вакцинувавши проти коронавірусу 40% дорослого населення. Тим часом вакцинальна кампанія продовжує набирати обертів.

В Україні вона стартувала 24 лютого. Відтоді проти коронавірусу щепили 14 174 401 людину.

Зокрема, 14 174 399 мешканців країни отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 544 437 людей. Загалом в країні провели 26 718 836 щеплень (і першою, і другою дозою).

Увага! У МОЗ повідомили, що 85% госпіталізованих з коронавірусом не мали жодного щеплення.

Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

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