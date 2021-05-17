Нова імунотерапія вбиває клітини раку зсередини

Імунна система могла б перемоги рак самостійно. Однак складність в тому, що рак змушує імунні клітини організму захищати пухлину, замість того щоб боротися з нею. Ймовірно, вчені знайшли вихід та зрозуміли, як стимулювати імунні клітини так, аби вони знову почали виконувати свої функції боротьби.

У чому річ

Зазвичай Т-клітини утримують імунну систему від нападу на власні клітини організму, інакше це призводить до аутоімунних захворювань. Але деякі види раку вибірково впускають ці Т-супресори у своє мікросередовище, щоб ті напали на інші імунні клітини, що й блокує адекватну імунну відповідь організму.

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Перепрограмувати Т-супресори можливо

Вчені з Лікарні загального профілю Массачусетс знайшли спосіб перепрограмувати Т-супресори в Т-клітини, які не тільки руйнують пухлину зсередини, але і дозволяють взяти участь в битві іншим імунним клітинам.

Дослідники випробували терапію на мишах з гліобластомою (форма раку мозку, яка важко піддається лікування та з високим ризиком летальності).

Вони використовували антитіла αGITR, які перепрограмували діяти як Т-супресори для боротьби з раковими клітинами – CD4 Т-хелперами. Таку тактику вчені посилили інгібіторами контрольних точок, які допомагають укріпити імунну систему.

В результаті виживання серед гризунів підвищилася. У деяких випадках пухлина не тільки повністю зникла: коли вчені пізніше знову ввели цим мишам ракові клітини, їх імунна система була готова до боротьби.