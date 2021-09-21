Нова махінація: банда підробляла COVID-довідки, щоб працевлаштувати українців за кордоном

У Чернівецькій області правоохоронці викрили банду, яка виготовляла фальшиві COVID-документи. Їх використовували, щоб влаштувати українців на роботу за кордоном.

Такі довідки потрібні, щоб без перешкод перетинати кордон в умовах пандемії. Підозрюють, що такими махінаціями троє мешканців Чернівців почали займатися ще навесні 2021 року.

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Що відомо про схему

Члени банди підробляли довідки про те, що людина не хвора на коронавірус, свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і договори з іноземними роботодавцями (за умов жорсткого локдауну деякі країни закрилися для туристів, але залишалися доступними для іноземців, які в них працюють).

Щоб вести свій "бізнес" ділки орендували офіс, а "клієнтів" шукали через перевізників. Щомісяця банда заробляла до півмільйона гривень.

Надавали свої "послуги" не лише українцям, а й іноземцям. Зокрема, підробляли результати ПЛР-тестів, нібито зроблених за кордоном, та страхові поліси.

. Вартість "послуг" становила від 200 гривень за ПЛР-тест до 3 000 гривень за пакет документів для виїзду за кордон. З іноземців за пакет документів брали 1 000 гривень.

Правоохоронці провели обшуки, в ході яких виявили та вилучили:

обладнання для виготовлення й підробки документів та комп’ютери;

підроблені штампи і печатки українських та іноземних компаній та лікарень Чернівецької та інших областей;

готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

Речі, які вилучили СБУ / Фото СБУ

Наразі фігурантам справи готують підозри у справі щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.