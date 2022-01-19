Нова мішень у боротьбі з ожирінням: терапія допомогла скинути 25% ваги за кілька тижнів

Вчені виявили нову мішень у жирових клітинах, вплив на яку дозволяє швидко позбутися зайвої ваги та покращити метаболізм. Наразі дослідження проводили лише за участі тварин, оскільки результати хороші – потенційно терапію удосконалять для людей.

Суть відкриття

Одним з найчастіше досліджуваних біомаркерів у дослідженні проблеми ожиріння є гормон лептин. Вчені уже знали, що зміна реакції організму на лептин може принести користь здоров'ю. Тепер команда з університету Мічигану виявила, що новий біомаркер може змінити чутливість до лептину, знижуючи вагу і покращуючи метаболічне здоров'я.

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Лепти – що це? Лептин продукують жирові клітини. Цей гормон відіграє ключову роль у регулюванні апетиту. При ожирінні зв'язок лептину з мозком порушується, а саме резистентність до лептину, що призводить до переїдання та набору ваги.

Яку мішень виявили вчені

Нові експерименти показали, що фермент HDAC6 є ефективною мішенню для боротьби з резистентністю до лептину.

Придушення HDAC6 на моделях мишей з ожирінням, які мали дієту з високим вмістом жирів, спричинило зниження маси тіла майже на 25% за кілька тижнів.

За словами авторів, ці неймовірні результати вдалося досягти внаслідок втрати жирової тканини та лише незначної кількості м'язової тканини.

Крім іншого, у мишей покращилися показники здоров'я печінки та глюкози, що знижувало ризики розвитку цукрового діабету.

Перспектива відкриття

Для продовження досліджень зараз необхідно вирішити проблему токсичності, що виникає під час розпаду більшості інгібіторів HDAC6.

Вчені вже тестують сполуки, які мають аналогічні ефекти, але потенційно безпечні для організму людей. Потенційно їхній підхід може забезпечити ефективне лікування ожиріння, яке провокує безліч проблем зі здоров'ям.