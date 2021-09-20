Тепер вчені сподіваються, що вакцина зможе "омолодити" ці Т-клітини і допомогти їм далі атакувати рак. Попередні дослідження показали, що з сотень неоантигенів в більшості пухлин – тільки деякі з них провокують реакцію Т-клітин.

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Нова мішень вчених

Фахівці з MIT допомогли зрозуміти, чому це так. На моделі мишей з раком легенів вони показали, що коли Т-клітини з'являються, підмножини Т-клітин, націлених на різні ракові білки, вступають в суперництво між собою.

Це призводить до появи домінантної популяції Т-клітин. І навіть після того, як Т-клітини "стомлюються", вони продовжують пригнічувати конкурентів.

Однак, як з'ясували вчені, якщо вакцинувати мишей одним з неоантигенів, пригнічені Т-клітини можна "омолодити", і дати їм нові сили для боротьби з раком.

Увага! В такому випадку розміри пухлини у гризунів скорочуювалися в середньому на 27%.

Отже, після вакцинації популяція Т-клітин поповнюється тим типом, який здатний заново стимулювати відгук імунної системи, тобто забезпечувати довгостроковий контроль пухлини.

Як "працюють" ракові клітини? Коли клітини починають перетворюватися в ракові, вони виробляють мутовані білки, які не властиві для здорових. Ці так звані неоантигени можуть сигналізувати імунній системі, що щось йде не так, і Т-клітини починають руйнувати ракові клітини.



Однак поступово Т-клітини стають схильні "стомлюватись". Це виникає, коли пухлина створює імуносупресивне середовище, яке нейтралізує Т-клітини.

Нещодавно вчені з Оксфорда продемонстрували ефективність комбінації протиракової вакцини та імунотерапії. Вакцина збільшує рівень імунних клітин, що полюють на пухлину, а імунотерапія підвищує їхню смертоносність. Терапія працює відразу проти кількох типів раку.

Довідка. За останні 10 років вчені почали розробляти експериментальні вакцини, що стимулюють імунну систему пацієнта руйнувати ракову пухлину. Поки що жодну з них не схвалили органи санітарного нагляду, але деякі показують хороші результати в клінічних випробуваннях