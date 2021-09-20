Нова мішень: вчені стали на крок ближче до розробки вакцини від раку

Фахівці Mасачусетського інституту технологій виявили, що вакцинація проти певних ракових білків може посилювати реакцію Т-клітин. Вона скорочує обсяг пухлини у мишей.

Тепер вчені сподіваються, що вакцина зможе "омолодити" ці Т-клітини і допомогти їм далі атакувати рак. Попередні дослідження показали, що з сотень неоантигенів в більшості пухлин – тільки деякі з них провокують реакцію Т-клітин.

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Нова мішень вчених

Фахівці з MIT допомогли зрозуміти, чому це так. На моделі мишей з раком легенів вони показали, що коли Т-клітини з'являються, підмножини Т-клітин, націлених на різні ракові білки, вступають в суперництво між собою.

Це призводить до появи домінантної популяції Т-клітин. І навіть після того, як Т-клітини "стомлюються", вони продовжують пригнічувати конкурентів.

Однак, як з'ясували вчені, якщо вакцинувати мишей одним з неоантигенів, пригнічені Т-клітини можна "омолодити", і дати їм нові сили для боротьби з раком.

В такому випадку розміри пухлини у гризунів скорочуювалися в середньому

Отже, після вакцинації популяція Т-клітин поповнюється тим типом, який здатний заново стимулювати відгук імунної системи, тобто забезпечувати довгостроковий контроль пухлини.

Як "працюють" ракові клітини? Коли клітини починають перетворюватися в ракові, вони виробляють мутовані білки, які не властиві для здорових. Ці так звані неоантигени можуть сигналізувати імунній системі, що щось йде не так, і Т-клітини починають руйнувати ракові клітини.



Однак поступово Т-клітини стають схильні "стомлюватись". Це виникає, коли пухлина створює імуносупресивне середовище, яке нейтралізує Т-клітини.

Нещодавно вчені з Оксфорда продемонстрували ефективність комбінації протиракової вакцини та імунотерапії. Вакцина збільшує рівень імунних клітин, що полюють на пухлину, а імунотерапія підвищує їхню смертоносність. Терапія працює відразу проти кількох типів раку.

. За останні 10 років вчені почали розробляти експериментальні вакцини, що стимулюють імунну систему пацієнта руйнувати ракову пухлину. Поки що жодну з них не схвалили органи санітарного нагляду, але деякі показують хороші результати в клінічних випробуваннях