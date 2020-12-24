Нова мутація COVID-19 з Південно-Африканської республіки під назвою 501.V2 змінюється з кожною передачею, виявляючи слабкі місця імунної системи кожної окремої людини.

Про це повідомила генеральний директор Ради з медичних досліджень ПАР Гленда Грей в ефірі місцевого телеканалу eNCA .

Читайте також Ще один штам коронавірусу завезли до Великої Британії з ПАР

Гленда Грей заявила, що нова мутація зчитує індивідуальну імунну відповідь кожної людини і це може призвести до того, що протягом короткого часу цей варіант COVID-19 дасть цілу групу нових агресивних штамів, оскільки він змінюється з кожним новим переміщенням між людьми.

Ми не можемо виключити, що мутації, подібні до 501.V2, існують і в інших частинах світу, не тільки в ПАР,

– наголосила гендиректор.

Чому коронавірус мутує

Це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе. Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними.

N501Y – саме таку назву отримав новий штам коронавірусу. Наразі поки невідомо, чи справді мутація становить небезпеку людству, адже коронавіруси мають здатність мутувати і це не є чимось унікальним.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу