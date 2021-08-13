Випробовувати вакцини будуть на людях, віком від 18 до 50 років. На першому етапі залучать 56 здорових дорослих добровольців.

Важливо Вчені за зразком крові зможуть передбачити рецидив ВІЛ

Планують розпочати вже наприкінці 2021. Фінальні результати першої фази очікуються в травні 2023 року, а проміжні – будуть відомі значно раніше.

Які вакцини випробовуватимуть

Кандидатні вакцини mRNA-1644 і mRNA-1644v2-Core, за даними сайту, успішно пройшли стадію попереднього тестування.

Під час першої фази вивчатимуть силу і частоту побічних ефектів, якщо такі будуть. Пізніше – імуногенність препарату, тобто його здатність викликати антитіла та клітинні імунні відповіді.

Далі до дослідження доберуть добровольців із B-клітинами, що продукують IgG-імуноглобуліни VRC01-класу. Тобто, інфікованих.

Чому мРНК-вакцини – це новий рівень медицини? Замість того щоб вводити антигени (речовини, які змушують нашу імунну систему виробляти антитіла), вакцини цього типу дають нашому організму необхідний генетичний код, щоб імунна система виробляла антигени сама.



Технологія мРНК-вакцин не нова: вчені її вивчали десятиліттями. мРНК-вакцини не містять живого вірусу і не втручаються в ДНК людини.

Як проходитимуть випробування

Загалом, як пояснили вчені, є 2 основних типи лімфоцитів:

Т-клітини – дозрівають у тимусі; В-клітини – в кістковому мозку.

Вони блукають у крові чи лімфі в "зародковому" вигляді, поки не зустрінуться з антигеном вірусу і не будуть активовані. Так, активні В-лімфоцити або стають В-клітинами пам'яті, або тими, що виробляють антитіла.

Задум вчених із вакциною з mRNA-1644 полягає в тому, щоб стимулювати специфічні В-клітинні відповіді. А потім направляти раннє дозрівання цих імунних клітин, щоб виробляли нейтралізуючі антитіла широкого профілю.

Довідка. Станом на 2021 рік, ВІЛ-інфекцію успішно лікують антиретровірусною терапією, але повністю вилікуватися наразі неможливо: вірус вбудовує свій геном до ДНК людини. Його звідти вчаться вирізати.