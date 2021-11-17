Нова надія: Рада підтримала законопроєкт про "ліки зі співчуття" для важкохворих

Тяжкохворих пацієнтів тепер безкоштовно лікуватимуть препаратами без реєстрації. Мовиться про надання хворим препаратів за механізмом "ліки зі співчуття".

Верховна рада України прийняла в першому читанні та за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття". Його підтримали 293 народних депутати. Парламент підтримав проєкт у першому читанні ще 5 жовтня.

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Що означає проєкт закону

Так, законопроєктом пропонується визначити на рівні закону програми, в межах яких тяжкохворих пацієнтів можуть лікувати безоплатно. Зокрема, надавати незареєстровані в Україні лікарські засоби.

Вказано, що прийняття цього законопроєкту дозволить:

визначити програму розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та програму доступу суб'єктів дослідження (пацієнтів) до досліджуваних лікарських засобів після завершення клінічного випробування в Україні;

надати можливість фармацевтичним виробникам впроваджувати такі програми і в Україні, ввозити і безкоштовно надавати лікарські засоби тяжкохворим пацієнтам;

визначити право лікаря призначати та застосовувати в медичній практиці лікарські засоби, що не пройшли процедуру державної реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства;

визначити підстави для ввезення незареєстрованних лікарських засобів, які будуть використовуватись у наданні лікарських засобів зі співчуття.

Законопроєктом також пропонується встановити правила ввезення на митну територію України та постачання незареєстрованих лікарських засобів, призначення лікарями та використання пацієнтами лікарських засобів, призначених для застосування у програмах надання лікарських засобів зі співчуття.

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"Ліки зі співчуття": передісторія

Законопроєкт №5736 щодо врегулювання питання надання пацієнтам безкоштовних ліків за механізмом compassionate use ("ліки зі співчуття" або "з міркувань гуманності") дає шанс на одужання тим, хто вже втратив надію.

Фармацевтичні компанії можуть безоплатно надавати тяжкохворим пацієнтам ліки, які ще проходять клінічні випробування. У світі цей механізм давно працює.

"Завдяки механізму "ліки зі співчуття" тяжкохворі пацієнти зможуть отримувати від фармацевтичних компанії інноваційні препарати, які ще проходять клінічні випробування. Ми пропонуємо імплементувати цей механізм в Україні", – пояснив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.