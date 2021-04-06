Нова онкотерапія дозволить скоротити час перебування пацієнтів у лікарні з 2,5 годин до 5 хвилин. Процедуру Phesgo розробила Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS). Її пропонують пацієнткам з одним із найпоширеніших різновидів раку молочної залози.

Що відомо про терапію

HER2 – трансмембранний білок, який бере участь у передачі сигналів, що відповідають за ріст і диференціювання клітин. У разі порушення його експресії може початися злоякісна трансформація клітин. В такому випадку підвищується агресивність раку грудей, і пацієнтам призначають анти-HER2 терапію моноклональними антитілами.

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Phesgo – що це? Phesgo – це суміш препаратів пертузумабу і трастузумабу, антитіл, які раніше застосовувалися в якості окремих внутрішньовенних засобів для лікування всіх стадій HER2-позитивного раку молочної залози в комбінації з хіміотерапією.

За словами представників NHS Великобританії, ін'єкція препарату Phesgo істотно знижує ризик інфекції серед ракових пацієнтів, оскільки їм не доведеться затримуватися в лікарні тривалий час.

На думку Ділить Морган, директора благодійного фонду Breast Cancer Now, твердження регулятором Phesgo - "фантастична новина" для тисяч жінок, які зможуть скористатися більш швидким і неінвазивним методом. Щорічно цю процедуру можуть пройти 3600 пацієнтів країни.