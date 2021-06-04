Нова причина ризиків ускладненого COVID-19

Вчені виявили, що пацієнти з деменцією і особливо з хворобою Альцгеймера мають втричі вищі ризики смерті в результаті інфікування коронавірусом.

Дослідження проведе в Бразилії підтвердило, що нейродегенеративні порушення підвищують ризик перебігу COVID-19 у важкій формі, а також смерті внаслідок цього захворювання.

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Ми виявили, що причини деменції є факторами ризику важкого перебігу і смерті при COVID-19, і що ці ризики особливо виражені для пацієнтів з хворобою Альцгеймера,

– зазначив автор дослідження Сержіо Верджовскі-Алмейда.

Попередньо фахівці уже враховували деменцію, як ризик COVID-19 поряд з іншими супутніми хворобами (серцево-судинні та респіраторні захворювання, діабет, ожиріння і рак).

Водночас варто враховувати, що одна з причин такого зв'язку – вік: пацієнти з деменцією, зазвичай, старші і багато хто з них живе в будинках літніх людей, де ризик зараження і передачі вірусу є вищим.

Що треба знати про деменцію

Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком.

В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі людей.

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