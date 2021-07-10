Нова революційна вкцина на 100% захищає від септичного шоку

Проти найбільш поширених бактеріальних патогенів досі немає вакцин, а зростання стійкості бактерій до антибіотиків тільки погіршує поточну ситуацію. За оцінками ВООЗ, резистентність до антибіотиків є найбільш серйозною загрозою для людини в найближчі десятиліття. Щоб розв'язувати цю проблему, команда з Гарвардського університету розробила метод вакцинації ciVAX.

Вакцинація ciVAX

У доклінічних експериментах вакцина показала 100% захист від септичного шоку і метицилін резистентного золотистого стафілокока. Нею можна буде захищати як людей, так і домашню худобу.

До теми Несподіване відкриття: ракові клітини з'їдають самі себе, аби вижити

Вчені знайшли антигени від широкого спектра патогенів – вірусів, бактерій, грибків. Це перепрограмовані дендритні клітини, що мігрують по лімфатичних вузлах, організовують складну імунну відповідь, включаючи подальшу процедуру Т-клітин і антитіла, що реагують на патогени.

Експерименти на гризунах успішні

Вчені уже протестували вакцину ciVAX проти найпоширеніших причин септичного шоку – золотистого стафілокока та кишкової палички.

Ризики смерті у експериментальній групі гризунів були мінімальні після застосування вакцини. Тож, на моделях мишей виживаність склала 100%, в той час, як в групі контролю лише 9%.

Тестування вакцини знаходиться ще на самому початку шляху, проте вчені бачать в ній великий потенціал.

Крім застосування ciVAX для захисту від сепсису та інших бактеріальних інфекцій у людей вчені планують використовувати метод серед домашньої худоби, щоб попередити захворюваність і потенційне інфікування людини.