Вчені з Медичного університету Південної Кароліни на чолі з автором дослідження Сьюзан Дорман працювали над розробкою терапії понад 15 років. Нарешті, їх робота увінчалася успіхом.
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Фінальна третя фаза клінічних досліджень продемонструвала, що чотиримісячний курс лікування, який включає два препарати, по ефективності і безпечності рівноцінна чинному стандарту.
Деталі дослідження
У дослідженні взяли участь 2234 пацієнти з активною формою туберкульозу, зокрема люди з ВІЛ. Вчені протестували дві схеми чотиримісячного курсу (рифапентин і моксифлоксацин) і стандартну шестимісячну терапію.
Вони зосередилися на рифапентині, оскільки він схожий на антибіотик зі стандартного протоколу лікування, проте залишається ефективним в організмі більш тривалий період. Ефект від терапії оцінили через 12 місяців.
Перспектива відкриття
Команда вчених сподівається, що результати дослідження змінять поточну ситуацію з лікуванням туберкульозу спочатку в США, а потім і по всьому світу.
Тим часом команда не має наміру зупинятися і продовжує шукати способи ще більшої оптимізації терапії.