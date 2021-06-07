Нова схема лікування туберкульозу пройшла усі етапи випробувань: що це означає

7 червня 2021 , 12:10
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Джерело:

MUSC

Терапія пройшла всі необхідні етапи клінічних випробувань і, ймовірно, незабаром буде схвалена на рівні рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найголовніше, що тепер пацієнтам доведеться приймати антибіотики тільки чотири місяці.

Вчені з Медичного університету Південної Кароліни на чолі з автором дослідження Сьюзан Дорман працювали над розробкою терапії понад 15 років. Нарешті, їх робота увінчалася успіхом.

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Фінальна третя фаза клінічних досліджень продемонструвала, що чотиримісячний курс лікування, який включає два препарати, по ефективності і безпечності рівноцінна чинному стандарту.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 2234 пацієнти з активною формою туберкульозу, зокрема люди з ВІЛ. Вчені протестували дві схеми чотиримісячного курсу (рифапентин і моксифлоксацин) і стандартну шестимісячну терапію.

Вони зосередилися на рифапентині, оскільки він схожий на антибіотик зі стандартного протоколу лікування, проте залишається ефективним в організмі більш тривалий період. Ефект від терапії оцінили через 12 місяців.

Зверніть увагу! Нова терапія була ефективною також й для людей з ВІЛ – вони вилікувалися від туберкульозу, як і добровольці без хронічних захворювань. 

Відомо, що комбінація ВІЛ і туберкульозу особлива небезпечна, оскільки ВІЛ атакує імунні клітини, що необхідні для боротьби з бактеріями туберкульозу.

Перспектива відкриття

Команда вчених сподівається, що результати дослідження змінять поточну ситуацію з лікуванням туберкульозу спочатку в США, а потім і по всьому світу. 

Тим часом команда не має наміру зупинятися і продовжує шукати способи ще більшої оптимізації терапії. 

Автор: Анастасія Лукашевська