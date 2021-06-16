Науковці визначили нові механізми, які приводять до пошкодження тканини легенів на тлі туберкульозу. Завдяки цим знанням вони змогли розробити нову схему лікування хвороби.

До теми Все про туберкульоз та як пандемія впливає на поширення захворювання

Як вчені отримали нові знання про туберкульоз

Чіткіше розуміння механізмів розвитку надмірного запалення і пошкодження в легенях вчені отримали за допомогою нової технології тривимірного культивування клітин. Вона дозволяє набагато точніше моделювати процеси інфікування.

Подальше секвенування геному допомогло науковцям визначити 7 генів, які грають ключову роль в процесі руйнування клітин.

Після цього дослідники оцінили дію антибіотика доксициліну. Це напівсинтетичний антибіотик широкого спектра дії, який використовується для лікування різних інфекцій дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, органів сечостатевої системи та інших.

Що показало дослідження на людях

Під час другої фази клінічних досліджень препарат протестували на 30 людях,

Одна група отримувала доксицилін в дозуванні 100 мг двічі на добу впродовж двох тижнів в комбінації зі стандартними протитуберкульозними препаратами, а друга група лише препарати золотого стандарту,

Комбіноване лікування з доксициліном прискорювало процес одужання і знижувало рівень пошкоджень в легенях,

Важливо, що в обох групах спостерігались аналогічні побічні ефекти, які зазвичай виникають на тлі приймання антибіотиків.

Дослідження надають багатообіцяльні перспективи в забезпеченні нового стандарту лікування туберкульозу, який може запобігти довгострокові ускладнення,

– йдеться в повідомленні.

Нині основна проблема полягає в тому, що у багатьох пацієнтів після успішного лікування є ураження в тканинах легенів, які підвищують ризик смертності у майбутньому.

Доксицилін може знизити ці ушкодження і потенційно поліпшити якість життя пацієнтів,

– заявила авторка роботи Кетрін Онг.

Нині група вчених готується до проведення фінальної третьої фази клінічних досліджень. Якщо все пройде вдало, у майбутньому це може змінити чинні протоколи лікування інфекції, яка до пандемії COVID-19 вважалася найсмертельнішою.