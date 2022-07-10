Жирна їжа шкідливіша, ніж вважалось

Нове дослідження показує, що жирна їжа може не тільки збільшити вашу талію, але й завдати шкоди вашому мозку.

Шкода жирної їжі

Науковці протягом 30 тижнів годували мишей дієтою з високим вмістом жиру, це призвело до діабету та погіршенню когнітивних здібностей, включаючи розвиток тривожності, депресія та загострення хвороби Альцгеймера.

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Миші з порушенням когнітивних функцій також частіше набирали надмірну вагу через поганий метаболізм, викликаний змінами мозку.

Дослідження доповнює зростаючу кількість доказів зв’язку хронічного ожиріння та діабету з хворобою Альцгеймера, яка, за прогнозами, досягне 100 мільйонів випадків до 2050 року.

Ожиріння та діабет порушують центральну нервову систему, загострюючи психічні розлади та погіршують когнітивні функції. Ми продемонстрували це в нашому дослідженні на мишах,

– зазначили науковці.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні мишей випадковим чином розподіляли на стандартну дієту або дієту з високим вмістом жиру протягом 30 тижнів. Споживання їжі, вага тіла та рівень глюкози контролювали через різні проміжки часу, разом із тестами на толерантність до глюкози та інсуліну та когнітивною дисфункцією.