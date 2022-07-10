Жирна їжа шкідливіша, ніж вважалось

10 липня 2022 , 18:50
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Джерело:

Springer Link

Нове дослідження показує, що жирна їжа може не тільки збільшити вашу талію, але й завдати шкоди вашому мозку.

Шкода жирної їжі

Науковці протягом 30 тижнів годували мишей дієтою з високим вмістом жиру, це призвело до діабету та погіршенню когнітивних здібностей, включаючи розвиток тривожності, депресія та загострення хвороби Альцгеймера.

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Миші з порушенням когнітивних функцій також частіше набирали надмірну вагу через поганий метаболізм, викликаний змінами мозку.

Дослідження доповнює зростаючу кількість доказів зв’язку хронічного ожиріння та діабету з хворобою Альцгеймера, яка, за прогнозами, досягне 100 мільйонів випадків до 2050 року.

Ожиріння та діабет порушують центральну нервову систему, загострюючи психічні розлади та погіршують когнітивні функції. Ми продемонстрували це в нашому дослідженні на мишах, 
– зазначили науковці.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні мишей випадковим чином розподіляли на стандартну дієту або дієту з високим вмістом жиру протягом 30 тижнів. Споживання їжі, вага тіла та рівень глюкози контролювали через різні проміжки часу, разом із тестами на толерантність до глюкози та інсуліну та когнітивною дисфункцією.

Автор: Олександр Бевза