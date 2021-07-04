Ожиріння є найбільш поширеним фактором ризику розвитку цукрового діабету другого типу в будь-якому віці. Вчені знали, що на тлі ожиріння збільшується кількість жиру в печінці, тому вирішили з'ясувати, як ожиріння печінки впливає на резистентність організму до інсуліну або викликає його надмірну секрецію.

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Сучасні препарати лікують симптоми діабету, але в умовах стабільного зростання захворюваності нам потрібні нові варіанти,

– заявив співавтор роботи Бенджамін Ренквіст.

Наразі діабет другого типу є більше поширеним, ніж діабет першого типу, тому дослідники сфокусувалися на вивченні потенційних механізмів розвитку хвороби саме в печінці.

Команда зосередилася на діагностиці нейромедіаторів, які виділяє печінка. Це дозволило їм зрозуміти, як печінка взаємодіє з мозком, щоб запустити характерні для діабету і ожиріння метаболічні зміни.

Виявилося, що жир у печінці збільшує вивільнення ГАМК – гальмівного нейромедіатора центральної нервової системи.

Далі вчені визначили шлях для синтезу ГАМК і заблокували ключовий фермент в цьому механізмі.

Контроль вироблення ГАМК в печінці відновило у тварин чутливість до інсуліну протягом декількох днів. Більш тривале пригнічення вплинуло на кількість споживаної їжі і втрату ваги.

Автори переконані, що терапія буде ефективною й для людини. Вони встановили, що у людей з інсулінорезистентністю в печінці підвищена експресія генів, що беруть участь у виробництві і вивільненні ГАМК.

Тепер команда готується до запуску клінічних випробувань, де буде вивчено дію вже схваленого для людини інгібітора ГАМК-трансамінази.