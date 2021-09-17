Нове відкриття вчених

Вони розробили генетичну платформу на основі хімічних препаратів. Вона дозволяє відстежувати зміни в генах лабораторних плодових мушок без обстеження тисяч окремих особин.

Зверніть увагу Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Для того, щоб вивчити певну функцію гена, вчені спочатку вводять її тисячам дрозофілам, а потім обстежують кожну окремо. Так намагаються зрозуміти, де процес пішов успішно, а де – ні.

Відрізнити мушок з потрібним геном допомагає спеціальна "мітка" – зазвичай це певний колір очей, форма крил або інші риси.

Довідка. Як пояснили вчені, лабораторні дрозофіли – це широко поширена модель тварин, в якій відбувається вивчення функцій генів і мутацій в біологічних процесах (як в здоровому, так і у хворому організмі).

Старий vs новий метод

Цей метод служить вченим вже багато років, але візуально перевіряти кожну мушку під мікроскопом – займає занадто багато часу. Тож фахівці з медичного коледжу Бейлора запропонували альтернативну систему маркування з використанням препаратів.

Ідея полягає в наступному: замість того, щоб помічувати потрібних генів фізичними рисами – мітити інші гени, які надають мушкам або стійкість, або чутливість до певних препаратів. І тоді можна відразу виділити всю групу піддослідних.

Така проста і ефективна стратегія економить час, дозволяючи дослідникам зайнятися чимось більш продуктивним. За оцінками авторів, новий метод швидший приблизно в 10 разів, ніж традиційний підхід.

Важливо Пандемія коронавірусу провокує зростання ожиріння серед дітей

Цікаво, що раніше біологи з Техасу створили комарів, на яких зручно і безпечно проводити експерименти, оскільки всі внесені в ДНК зміни будуть автоматично видалятись через деякий час. Пропозиція вчених полягає у використанні генного драйву разом з ферментом, який розрізає ДНК, і невеликою копією власного ДНК комарів.