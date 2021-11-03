Нова технологія "підсвічує" та виявляє небезпечні тромби по всьому організму

Дослідники розробили та випробували цільову контрастну речовину, яка може виявляти тромби в серцях пацієнтів із фібриляцією передсердь або нерегулярним серцебиттям. Завдяки стратегії тромби можуть виявляти і в інших частинах тіла, наприклад, у судинах, які, заблоковані.

Так, вчені запропонували просте та ефективне рішення для точної діагностики тромбозу – новий контрастний агент, який "підсвічує" згустки в судинах як у серці, так і по всьому тілу.

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Новий універсальний метод

Першочерговою метою розробки методу візуалізації була складність виявлення тромбів на тлі фібриляції передсердь. Ці згустки часто блокують судини, що ведуть до головного мозку та провокують інсульт.

Тромбоз – найважливіший чинник ризику інсульту та багатьох хронічних захворювань. Кожні 10 хвилин від інсульту помирає 1 мешканець України.

У стандартному способі діагностики застосовують седацію (вводять людину у стан напівсну) та вставляють у стравохід трубку для ультразвукового дослідження.

Тепер команда з Массачусетської лікарні загального профілю представила новий простіший, безпечніший і універсальніший метод виявлення небезпечних тромбів. Вчені розробили контрастний агент для візуалізації тромбів.

Як він працює? Речовина вводиться внутрішньовенно, а потім за допомогою ПЕТ-сканування можна спостерігати яскраві спалахи тромбів у всіх судинах.

Точність та безпека методу

Щоб з'ясувати, наскільки точний та безпечний цей метод для людини, вчені його протестували на здорових добровольцях та пацієнтах із тромбами на тлі фібриляції передсердь.

У здорових людей він безпечно виводився з організму протягом кількох годин після процедури, а добровольці з тромбами чітко вказували на локалізацію проблеми.

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"Дуже приємно, що роки зусиль увінчалися успіхом і можуть надати реальну користь для здоров'я людини", – прокоментував автор роботи Пітер Караван.

Зараз результати необхідно підтвердити у великих дослідженнях, після чого метод буде доступний у клінічній практиці.