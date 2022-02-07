Автори технології використовували стовбурові клітини. Ефект зберігався у довгостроковій перспективі.

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Стовбурові клітини давно вивчають у багатьох експериментальних підходах до лікування облисіння. Для цього застосовується найпоширеніший інструмент — використовують індуковані плюрипотентні стовбурові клітини для їх перетворення на епітеліальні стовбурові, які присутні у волосяному фолікулі. Але американські дослідники із компанії dNovo показали, що цей шлях можна скоротити.

Що відомо про нову технологію

Система прямого перепрограмування використовує перетворення клітин шкіри, крові або жиру людини безпосередньо на стовбурові клітини волосся, минаючи проміжний плюрипотентний стан.

Такий підхід робить нашу технологію швидкою та масштабованою,

– розповів Ернесто Лухан, засновник dNovo.

Компанія вже навіть запатентувала нову технологію.

Результати експерименту

Волосся у гризунів після лікування виросло через 3 тижні.

Ефект зберігався впродовж всього часу спостережень – щонайменше 7 місяців.

Розробники вбачають у новому підході перспективу і сподіваються, що у майбутньому він знадобиться для лікування облисіння у людей. Наразі команда вже залучила перші інвестиції та продовжує вдосконалювати технологію.