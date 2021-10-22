Нову терапію планують використовувати не лише проти ВІЛ, а й проти цитомегаловірусу та інших хронічних вірусних інфекцій. Також цілком ймовірно, що лікування виявиться ефективним проти раку, діабету й аутоімунних захворювань.

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Спершу вірус імунодефіциту людини інфікує CD4 + Т-клітини імунної системи – так звані Т-хелпери. За допомогою антиретровірусної терапії (АРТ) пацієнти з ВІЛ можуть ефективно контролювати хворобу, попереджаючи нові атаки вірусу на імунні клітини.Але як тільки АРТ припиняється, копії вірусу знову активуються і починаються розмножуватись організмом.

Малоймовірно, що будь-яка терапевтична стратегія зможе видалити всі приховані резервуари ВІЛ. Наша мета – розробити функціональне лікування, при якому створюється потужна імунна відповідь, що пригнічує ВІЛ до невизначеного рівня навіть після припинення АРТ,

– розповів співавтор роботи Харріс Гольдштейн з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна.

Як створювали нову терапію:

Дослідницька група розробила синтетичні білки, названі synTac. Вони вибірково стимулюють CD8 + або Т-кілери для запуску потужної специфічної атаки проти ВІЛ-інфікованих CD4 + Т-клітин.

Перші експерименти на зразках крові пацієнтів з ВІЛ або цитомегаловірусом продемонструвати сильну противірусну активність терапії проти обох патогенів.

Потім вчені провели аналогічні досліди на мишах: лікування призвело до 32-кратного збільшення CD8 + при ВІЛ і 46-кратному при ЦМВ, пригнічуючи інфекції в організмі гризунів.

Це означає, що synTac можуть запропонувати нові можливості для функціонального лікування ВІЛ, ЦМВ та інших хронічних вірусних інфекцій,

– повідомили дослідники.

З іншого боку, технологія не обмежується самим лише впливом на віруси. До прикладу, synTac можна запрограмувати для активізації Т-клітин, аби посилити імунну відповідь на рак. Або ж зовсім їх відключити, щоб впоратися з діабетом першого типу й іншими аутоімунними захворюваннями.