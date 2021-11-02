На момент старту терапії у деяких пацієнтів, які взяли участь у дослідженні, депресія тривала по 25 років і навіть більше. Їм не допомагали ні медикаменти, ні психотерапія.

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Експериментальне лікування перевірили на 14 людях у віці від 22 до 80 років. Ще 15 пацієнтів отримали плацебо.

Магнітна стимуляція головного мозку призвела до швидкої ремісії 79% учасників із тяжкою багаторічною депресією.

Ремісія наступала вже за кілька днів і тривала місяцями.

Один з піддослідних страждав від депресії більш ніж 40 років і нарешті має жагу до життя

Одна з найбільш яскравих історій лікування належить 60-річному Томмі Ван Брокліну. Він хворів на депресію з 15 років. Першу реальну допомогу він отримав лише в 1990-х роках, коли з'явилися селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, але через 10 – 15 років ефект почав слабшати, а потім препарати взагалі перестали покращувати його стан.

Вже на другий день після магнітної стимуляції він почав відчувати яскраві емоції, а наступного дня раптом відчув себе як ніколи краще і цей стан зберігся.

Сам Томмі розповів, що став краще спати, повністю відмовився від алкоголю, перестав відкладати справи на потім, знову почав грати на гітарі та із задоволенням щодня вигулює собаку.

У мене знову є сильне бажання жити. Це великі зміни у моєму житті,

– розповів він.

Стимуляція мозку проводиться відповідно до індивідуальних особливостей у префронтальній корі, які визначаються за МРТ. Її мета посилити зв'язок між цією ділянкою та поясною корою, щоб здійснити над останньою контроль, адже саме вона зазвичай надактивна у людей із депресією. Процедура дуже проста, неінвазивна і займає лише декілька хвилин на день.

Дослідники планують впровадити цей метод у лікарні для надання невідкладної допомоги людям одразу після госпіталізації. Це особливо важливо для людей у ​​критичному стані, оскільки стандартні препарати зазвичай починають допомагати не раніше ніж впродовж місяця.