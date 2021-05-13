Новий метод зупинив ріст пухлини
Ракові клітини підвищують рівень важливих для росту пухлини метаболітів NADPH, знаючи це вчені провели генетичний аналіз, аби краще розібратися в цьому процесі.
До теми Щорічна перевірка на рак яєчників виявилася марною
Виявилося, що клітини з високим рівнем NADPH і безконтрольним зростанням також страждають від окисного стресу, але борються з ним за допомогою білка PRDX4. Фактично, ракові клітини залежать від цього білка, таку залежність вчені сподіваються використовувати у боротьбі проти раку.
Вбити ракові клітини не важко. Важко вбити ракові клітини, не зашкодивши пацієнтові,
– сказала керівниця дослідження Маріанне Корітцінскі.
Перспектива відкриття
Ліки, які будуть впливати на білок PRDX4, можуть стати важливим поповненням в арсеналі боротьби з раком підшлункової залози.
Спочатку препарат потрібно випробувати в лабораторії і на пацієнтах, але розробники вірять в його потенціал і досліджують можливість вибрати його застосування. Наприклад, комбінацію придушення PRDX4 з радіотерапією.
Рак підшлункової залози досі є одним з найбільш смертельних онкологічних захворювань.