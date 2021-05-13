Новий метод зупинив ріст пухлини

Ракові клітини підвищують рівень важливих для росту пухлини метаболітів NADPH, знаючи це вчені провели генетичний аналіз, аби краще розібратися в цьому процесі.

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Виявилося, що клітини з високим рівнем NADPH і безконтрольним зростанням також страждають від окисного стресу, але борються з ним за допомогою білка PRDX4. Фактично, ракові клітини залежать від цього білка, таку залежність вчені сподіваються використовувати у боротьбі проти раку.

Вбити ракові клітини не важко. Важко вбити ракові клітини, не зашкодивши пацієнтові,
– сказала керівниця дослідження Маріанне Корітцінскі.

Перспектива відкриття

Ліки, які будуть  впливати на білок PRDX4, можуть стати важливим поповненням в арсеналі боротьби з раком підшлункової залози.

Спочатку препарат потрібно випробувати в лабораторії і на пацієнтах, але розробники вірять в його потенціал і досліджують можливість вибрати його застосування. Наприклад, комбінацію придушення PRDX4 з радіотерапією.

Рак підшлункової залози досі є одним з найбільш смертельних онкологічних захворювань.  