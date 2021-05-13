Нова терапія вбиває ракові клітини без побічних ефектів

Вивчаючи стратегії розмноження ракових клітин в організмі, вчені визначили їх вразливі місця. Досліджуючи рак підшлункової залози, фахівці зробили важливе відкриття – виявили білок, який необхідний клітинам для зростання. Без нього ріст пухлини припиняється.

Новий метод зупинив ріст пухлини

Ракові клітини підвищують рівень важливих для росту пухлини метаболітів NADPH, знаючи це вчені провели генетичний аналіз, аби краще розібратися в цьому процесі.

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Виявилося, що клітини з високим рівнем NADPH і безконтрольним зростанням також страждають від окисного стресу, але борються з ним за допомогою білка PRDX4. Фактично, ракові клітини залежать від цього білка, таку залежність вчені сподіваються використовувати у боротьбі проти раку.

Вчені помітили, якщо впливати на білок PRDX4 – створюється окислювальний стрес, який призводить до пошкодження ДНК і клітинної смерті. У підсумку цейі, що важливо, залишив цілими і непошкодженими здорові клітини.

Вбити ракові клітини не важко. Важко вбити ракові клітини, не зашкодивши пацієнтові,

– сказала керівниця дослідження Маріанне Корітцінскі.

Перспектива відкриття

Ліки, які будуть впливати на білок PRDX4, можуть стати важливим поповненням в арсеналі боротьби з раком підшлункової залози.

Спочатку препарат потрібно випробувати в лабораторії і на пацієнтах, але розробники вірять в його потенціал і досліджують можливість вибрати його застосування. Наприклад, комбінацію придушення PRDX4 з радіотерапією.

Рак підшлункової залози досі є одним з найбільш смертельних онкологічних захворювань.