Нова терапія виявилась ефективною проти COVID-19

Препарат, згідно з доклінічними експериментами, значно знижує вірусне навантаження в легенях і збільшує шанси на життя пацієнтів з важкими формами COVID-19. Його ефективність обумовлена ​​придушенням ферменту, який необхідний SARS-CoV-2 для реплікації.

Американські дослідники з Канзаського університету працювали з інгібітором протеази GC376, який був створений для лікування коронавірусу у кішок. Раніше він показав ефективність проти SARS-CoV-2 і тепер вчені представили результати успішних доклінічних досліджень препарату на моделях мишей.

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Що відомо про препарат

Інгібітори протеаз є клас противірусних препаратів, які запобігають реплікації вірусу шляхом зв'язування і блокування вірусних ферментів, необхідних для реплікації. У новій роботі вчені модифікували GC376, щоб протестувати його проти SARS-CoV-2.

Перспектива дослідження

Терапія GC376 значно підвищила виживаність гризунів з важкою формою COVID-19, придушувала реплікацію вірусу в легенях і протистояла втраті ваги.

Поки не ясно, як швидко вчені почнуть клінічні дослідження, аби визначити потенціал GC376, проте такий метод модифікації препарату дійсно вже давно використовують для поліпшення терапевтичних властивостей ліків.

Крім того, методику можна використовувати для інших противірусних з'єднань, щоб створити сильнодійні інгібітори.

Нагадаємо, що досі немає жодного специфічного препарату для лікування коронавірусу. Єдиним ефективним способом профілактики COVID-19 є вакцинація.