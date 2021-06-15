Дослідники з Нью-Йоркського університету представили нову перспективну терапію хвороби Альцгеймера. Її суть полягає в тому, що вона змушує клітини імунної системи атакувати токсичні білкові відкладення в головному мозку.

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Мова йде про скупчення бета-амілоїдів і тау білків, якій й призводять до порушення зв'язків між нейронами і їхньої гибелі.

В чому особливість нової терапії

Вважається, що з віком клітини вродженої імунної системи слабшають й більше не можуть ефективно боротися з нейродегенерацією.

В основі терапії – регулятори вродженої імунної відповіді олігодезоксинуклеотиди CpG (CpG ODN). Їхнє введення дозволяє природним ресурсам організму активізуватися і краще атакувати патоген.

Як проводилось дослідження

Експерименти проводились на моделях мавп, які в літньому віці зазвичай завжди страждають від нейродегенерації.

Ліки вводили 8 самкам віком від 17 до 19 років впродовж 2 років 1 раз на місяць.

7 тварин з групи контролю отримували плацебо.

Усі тварини мали останні стадії хвороби Альцгеймера.

Ефективність терапії оцінювалась за аналізом зразків мозку і крові, а також за поведінкою тварин.

Результати нової терапії на тваринах вражають

Вчені виявили, що лікування знижувало рівень бляшок амілоїд і тау на 59%. Когнітивні функції тварин покращилися – поведінка хворих мавп стала схожою на поведінку дорослих здорових особин.

У мавп з групи контролю. які отримували несправжній препарат, ніяких покращень не було.

До нині усі способи терапії, націлені на вроджену імунну систему, не були ефективними. Проблема полягала в тому, що такі ліки занадто сильно стимулювали імунну систему, що призводило до запалення. Але тепер вченим вдалося уникнути цього ускладнення завдяки циклічності введенню препарату. Вчені пояснили, що під час перерв імунна система могла відпочивати, що і запобігало надлишкові реакції.

Подібність в старінні між цим видом і нашим дає надію, що терапія спрацює і для людини,

– заявила співавторка дослідження Генрієтта Шольцова.

Нині вчені готуються до проведення клінічних випробувань на людях з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера.