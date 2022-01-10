Нову вакцину від Pfizer уже виробляють

Вакцина буде ефективна не лише проти Омікрону, але й від інших штамів коронавірусу.

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Ця вакцина буде готова в березні,

– сказав гендиректор Pfizer.

Зокрема, він додав, що компанія вже почала виробництво перших доз.

Компанія готова постачати препарат

Водночас Бурла зазначив, що наразі не знає, чи будуть уряди замовляти нову вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфікування,

– додав він.

Чому потрібна нова вакцина

Наразі дослідження показали, що вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон.

Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

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