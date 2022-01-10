Нова вакцина проти Омікрону буде готова весною, – глава Pfizer

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що нова, ефективна проти штаму Омікрон вакцина з'явиться вже навесні 2022 року.

Нову вакцину від Pfizer уже виробляють

Вакцина буде ефективна не лише проти Омікрону, а й від інших штамів коронавірусу.

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Ця вакцина буде готова в березні,

– сказав гендиректор Pfizer.

Зокрема, він додав, що компанія вже почала виробництво перших доз.

Компанія готова постачати препарат

Водночас Бурла зазначив, що наразі не знає, чи будуть уряди замовляти нову вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфікування,

– додав він.

Чому потрібна нова вакцина

Наразі дослідження показали, що вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон.

Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

З вакцинами від інших виробників така ж ситуація, або й гірша. Наприклад, за даними дослідників Університету Гонконгу (HKU), у жодного із 25 людей, які були щепленні Coronavac, не виробилось достатньо антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон.

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Що треба знати про Омікрон Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%. У ВООЗ штам визнали таким, що викликає занепокоєння, зокрема, через стрімке поширення в світі. Водночас заспокоїли, що цей варіант коронавірусу викликає легшу форму хвороби, як, приміром, Дельта. До слова, Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%. У ВООЗ штам визнали таким, що викликає занепокоєння, зокрема, через стрімке поширення в світі. Водночас заспокоїли, що цей варіант коронавірусу викликає легшу форму хвороби, як, приміром, Дельта. До слова, в Україні теж підтвердили циркуляцію штаму.

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