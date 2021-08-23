Нова вакцина проти туберкульозу зупинить смертність від хвороби

Нова вакцина ефективна, як при самостійному використанні, так і в комбінації з попереднім щепленням БЦЖ. Тепер вчені сподіваються покращити захист від туберкульозу для людей будь-якого віку і знизити високі показники смертності.

Комбінація з БЦЖ

Вакцина БЦЖ вважається ефективним заходом профілактики туберкульозу, однак у різних людей рівень захисту коливається. До найбільш вразливої групи належать новонароджені – у них ефективність вакцинації оцінюється від нуля до 80%.

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За статистикою, щорічна загальна смертність від туберкульозу становить близько 1,5 мільйон людей. Тепер вчені представили нову стратегію вакцинації від туберкульозу, яка може змінити ситуацію, що склалася.

Що відомо про новий препарат

Експериментальна вакцина BAdv85C5 запускає посилений Т-клітинну відповідь на антиген, це своєю чергою покращує специфічну імунну реакцію на збудника – Mycobacterium tuberculosis.

При тестуванні BAdv85C5 на лабораторних тварин, ефективність досягалася як при самостійному одноразовому застосуванні, так і після вакцинації БЦЖ.

Це життєво важлива умова (що вакцини не суперечать один одному), оскільки більшість людей в ендемічних країнах вже щеплені БЦЖ,

– прокоментував співавтор роботи Чіннасвамі Джаганнатх.

Перспектива вакцинації

Як застосовують вакцину? BAdv85C5 – інтраназальна вакцина.

Якщо подальші дослідження підтвердять потенціал нової вакцини для людей, то в майбутньому може бути розроблена вакцина-спрей як для формування первинного захисту від туберкульозу, так і для ревакцинації.