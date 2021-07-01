Нова захисна маска визначає, чи хвора людина на COVID-19

У США розробили захисну маску, яка визначає хворих на коронавірус. Вона може діагностувати COVID-19 у людини всього за 90 хвилин.

Незвичну захисну маску розробили вчені з Гарвардського університету та Массачусетського технологічного інституту. Вона оснащена мініатюрними датчиками, які можна налаштувати на виявлення різних бактерій та використовувати не лише для тестування на коронавірус.

До теми Вчені за зразком крові зможуть передбачити рецидив ВІЛ

Дослідники працюють над індикатором вже декілька років. Раніше за допомогою нього вони навчилися виявляти інфікованих вірусами Ебола і Зіка.

Як працює маска

Давачі виявляють частки COVID-19 у диханні людини.

Маска забезпечує конфіденційність, оскільки результати тесту можна побачити лише на внутрішній стороні засобу.

До слова, ці датчики можна помістити не лише у маску, а, до прикладу, у халат або інші предмети одягу. Це може захистити людей від різних патогенів та токсичних хімікатів.



Як працюють датчики для виявлення вірусів / Фото SciTechDaily

Наскільки ефективний цей засіб діагностики?

Розробники запевняють, що датчики такі ж чутливі, як ПЛР-тести. І при цьому такі ж оперативні, як тести на антигени, які використовуються для швидкого виявлення COVID-19.

Ми припускаємо, що біосенсори нового покоління будуть особливо корисні для служб швидкого реагування, медичного персоналу і військових,

– заявив старший автор дослідження Джеймс Коллінз.

Дослідники подали заявку на патент цієї технології й тепер шукають компанію для подальшої розробки сенсорів.