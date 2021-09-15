Що пропонують вчені

Команда дослідників з США показала, що об'єднання моноклональних антитіл в одне біспеціфічне антитіло дає набагато сильніший результат.

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Експерименти показали, що нове біспеціфічне антитіло в 100 разів ефективніше проти COVID-19, ніж коктейль моноклональних антитіл.

Як тестували терапію

Спосіб успішно протестували на моделях хом'яків: антитіло нейтралізувало вихідний штам SARS-CoV-2, а також варіанти альфа, бета, гамма і дельта. Тож, терапія захистила тварин від інфікування.

Вчені називають новий підхід – мірою наступного покоління для боротьби з COVID-19, яка буде найбільш перспективною проти різних варіантів SARS-CoV-2, що викликають найбільшу стурбованість.

Подальші дослідження повинні підтвердити перспективність цього підходу.

Що відомо про антитіла до коронавірусу

Лікарі використовують у терапії пацієнтів з COVID-19 коктейль з набору найсильніших антитіл, які отримали з крові пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби.

Однак, останні дослідження показали, що майже третина людей, які хворіли на COVID-19, можуть не мати антитіл після одужання.

Зверніть увагу на ще один цікавий висновок вчених – люди, які спочатку перехворіли на коронавірус, а потім зробили щеплення або Pfizer, або Moderna, мають дуже сильний імунітет проти цього патогену.

Деталі Деякі люди мають "надлюдський" імунітет проти коронавірусу