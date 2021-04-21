Нова Зеландія оголосила пакет пропозицій, спрямованих на повну заборону куріння до 2025 року.

Так, країна хоче назавжди заборонити продаж сигарет людям, які народилися після 2004 року. У цей спосіб влада планує позбавити наступне покоління можливості курити.

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План враховує поступове підвищення дозволеного законом віку для паління, що пошириться на заборону на продаж сигарет і тютюнових виробів особам, які народилися після 2004 року. Це фактично зробить куріння незаконним для цього покоління.

Також влада розглядає значне зниження рівня нікотину, дозволеного в тютюнових виробах, заборона фільтрів, встановлення мінімальної ціни на тютюн та обмеження місць продажу тютюну та сигарет.

Нам потрібен новий підхід. Щороку близько 4500 жителів Нової Зеландії вмирають від тютюну, і нам потрібно зробити прискорений прогрес, щоб досягти цієї мети (повна заборона куріння до 2025 року, – ред.),

– заявив заступник міністра охорони здоров'я Айша Верралл.

Ряд громадських організацій охорони здоров’я схвалили ці пропозиції. Крім того, представники громадськості заявили, що тютюнова промисловість занадто довго захоплювала людей і відбирала у них гроші, перш ніж їх доводилося ховати через куріння.

Однак ці плани зазнали і критики через імовірні непередбачувані наслідки, до прикладу, можливість розширення чорного ринку тютюну.

"Факти свідчать про те, що кількість тютюнових виробів, що ввозяться контрабандою до Нової Зеландії, значно збільшилася в останні роки, і організовані злочинні групи беруть участь у великомасштабній контрабанді", — розповів уряд.

Місцева політична партія вважає, що зниження вмісту нікотину може призвести до того, що люди будуть купувати й курити ще більше сигарет.