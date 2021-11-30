Новий закон замінює попередній, який ввели на пробній основі 12 місяцями тому. Він тимчасово легалізував послуги та закінчиться в кінці року. Постійне продовження цього закону пройшло третє читання минулого тижня і має набути чинності 7 грудня, експерти високо оцінили важливість такого рішення.

Також на тему: Знайшли ще один доказ ефективності ЛСД та галюциногенних грибів у лікуванні психічних розладів

Прихильники закону

Це дійсно важливий закон. Він дозволить врятувати безліч життів. Перевірка на наркотики є надзвичайно ефективним інструментом зменшення шкоди, оскільки вона дає людям точну інформацію, які дозволять зробити виважені рішення,

– сказала Сара Хелм, виконавча директорка Фонду наркотиків Нової Зеландії.

Вона додала, що особливо важливою деталлю нового закону є те, що він не обмежує перевірку лише на музичних фестивалях, це дозволить значно збільшити кількість людей, які скористаються цими послугами.

Критики закону

Критики закону вважають, що єдиний спосіб захиститися від шкідливої дії наркотику – відмовитись від їхнього вживання. На думку таких людей, дозвіл перевіряти заборонені речовини на безпеку рівносильно схваленню їхнього незаконного обігу. Крім того, викликає обурення фінансування сервісу коштом платників податків.

Раніше Верховна Рада України провалила голосування за законопроєкт №5596, що передбачає легалізацію канабісу для застосування його у медичних та наукових цілях.