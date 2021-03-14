Сукупно ефективність вакцини Novavax становить 90%. Виробник заявив, що розроблений ними препарат на 100% ефективний проти тяжкого перебігу хвороби або смерті внаслідок COVID-19.

Чи ефективна вакцина проти нових штамів

Проти південноафриканського штаму коронавірусу вакцина Novavax захищає на 55% людей без ВІЛ, але все ж повністю запобігає важкому перебігу хвороби.

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Водночас ефективність щеплення у ПАР, де проводили дослідження щодо південноафриканського штаму, знизилася приблизно до 49%, коли в аналіз додали дані ВІЛ-позитивних учасників.попередні результати досліджень показали, що вакцина Novavax на 95,6% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу і на 85,6% проти британського штаму, в результаті чого її загальна ефективність становила 89,3%.

До слова, в Україну мають поставити 15 мільйонів доз цієї вакцини з липня 2021 року.

Novavax – як діє вакцина? Novavax – вакцина містить частинки – версії шипоподібного білка, який є на поверхні коронавірусу, їх виростили штучно, в лабораторії. Коли людині вводять вакцину, її імунна система визначає білкові частинки як чужорідні і виробляє захист проти них. Препарат пройшов 3 фази клінічних випробувань, у яких взяли участь понад 15 тисяч осіб.

Коротко про вакцинації в Україні

Вакцинація стартувала 24 лютого, наразі в країні є лише один препарат для імунізації, це AstraZeneca.

Станом на 13 березня 51 137 українців отримали 1 дозу вакцини.

Також Україна очікує на китайську вакцину Sinovac Biotech. Першу партію препарату планують поставити в україні до 15 березня 2021 року.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу