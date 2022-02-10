Штам Омікрон показав, що ефективність вакцин проти COVID-19 може знижуватися. Ці обставини змусили вчених продовжувати роботу над терапевтичними засобами, такими як антитіла. Тепер команда з Каліфорнійського університету представила антитіло FuG1, яке впливає на здатність SARS-CoV-2 передаватися від клітини до клітини.

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Що відомо про нове антитіло

FuG1 націлений на фермент фурин, який SARS-CoV-2 використовує під час інфікування. До речі, ВІЛ, вірус грипу та збудник лихоманки Денге також використовують фурин. Тобто потенційно, це лікування антитілами можна використовувати у терапії цих захворювань.

Водночас фермент є присутнім у всьому організмі людини і необхідний для нормального функціонування багатьох біологічних процесів. Тому вчені відмовилися від ідеї класичних інгібіторів фурину і націлилися на спайковий білок SARS-CoV-2.

Конструкція антитіла була аналогічна моноклональним антитілам, проте включала додаткову функцію – подовжений пептид Fc, який специфічно взаємодіє із фурином.

Увага! Внаслідок зв'язування з SARS-CoV-2 це дозволило обмежити активацію спайкового білка та блокувати передачу вірусу.

Як перевірили дію нового методу

Вчені продемонстрували клінічний потенціал FuG1 у лікуванні COVID-19 на моделях культур клітин легень.

У плані проведення експериментів на моделях мишей, аби протестувати терапію проти різних варіантів SARS-CoV-2, зокрема, штаму Омікрон. Автори сподіваються, що ефективність їхнього підходу не знижуватиметься залежно від штаму коронавірусу.

Нещодавно вчені з Університету штату Огайо знайшли підпільний шлях поширення SARS-CoV-2 в організмі, який пояснює нездатність імунної системи працювати на повну силу.