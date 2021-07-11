Ефективність оцінювали після введення двох доз. Результати досить обнадійливі.

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Деталі дослідження

Третю фазу досліджень проводили за участі понад 10 тисяч добровольців у віці від 18 до 59 років на базі 24 турецьких центрів.

Із загальної кількості учасників приблизно 6 650 осіб отримали дві дози вакцини з інтервалом в 14 днів, а 3 568 – плацебо в період з 14 вересня 2020 року по 5 січня 2021 року.

Результати випробувань CoronaVac: Дослідження показало, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь.

і викликала сильну імунну відповідь. У 83,5% випадків дві дози здатні захистити від інфікування коронавірусом.

Водночас інше дослідження тайських лікарів показало, що китайська вакцина Sinovac може підвищити рівень нейтралізуючих антитіл, але не може повністю протидіяти небезпечному штаму коронавірусу Дельта.

Більше про вакцину CoronaVac

Досі ефективність цієї вакцини в протидії коронавірусу оцінювали максимум у 79%, а згідно з дослідженням чилійських вчених – у 65,9%.

Вакцина CoronaVac застосовується і в Україні. Вона рекомендована ВООЗ, однак поки не схвалена у Євросоюзі. Втім, варто додати, що у ЄС обіцяють зробити це протягом місяця.

CoronaVac є інактивованою вакциною. Вакцина діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

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