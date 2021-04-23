Нове дослідження ефективності вакцин проти мутованих версій коронавірусу

Вчені університету Джонса Хопкінса з'ясували, що вакцини на основі РНК початкового варіанта коронавірусу, який викликає атипову пневмонію, є ефективними проти нових мутацій SARS-CoV-2.

Дослідники відзначають, що відповіді Т-клітин, викликані або посилені вакцинами, можуть контролювати поточні штами COVID-19. Вони також виявили, що одні й ті ж Т-клітини можуть забезпечувати деякий захист від іншого типу коронавірусів, відповідального за один із видів застуди.

До теми Знайшли молекулу, яка допомагає коронавірусу ховатися від антитіл: вона є в організмі кожного

CD4 + Т-клітини називають ще "помічниками", тому що вони сприяють типу імунних клітин В-лімфоцитам, реагувати на антигени – білки в клітинах, інфікованих вірусами.

Нові дані

Вакцини виробників Pfizer-BioNTech і Moderna можуть надавати генетичні інструкції імунній системі людини з щепленням, щоб розпізнати спайковий білок (S-білок), який утворює "шипи", у випадку з COVID-19, і спровокувати виробництво антитіл проти будь-якого штаму.

учасниками були 30 медичних працівників та лабораторних донорів, які не хворіли на коронавірус.

Виділені з зразків крові CD4 + Т-клітини були проаналізовані на предмет їх реакції на різні компоненти з вихідного штаму SARS-CoV-2 і трьох коронавірусів, які викликають застуду.

Як і очікувалося, вакцини Pfizer і Moderna, мали широку Т-клітинну відповідь на 23 різних пептидів вихідного штаму SARS-CoV-2, з яких тільки 4 виявилися мутованими.

Т-клітини можуть допомогти запобігти важкій формі COVID-19, що виникає внаслідок інфікування мутованими версіями вірусу,

– зазначив старший автор дослідження Джоел Бланксон.

Крім того, дослідники виявили відповідь на S-білок одного з коронавірусів, який викликає застуду HCoV-NL63, це може говорити про те, що у нього є багато спільних ділянок з білком коронавірусу.