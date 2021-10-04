Дослідження антикоагулянт

У важких пацієнтів з COVID-19 дуже високий ризик утворення тромбів у венах або артеріях. Ці патології частіше розвиваються при тяжкому перебігу COVID-19, особливо у хворих з груп ризику.

Також на тему: Перші таблетки проти коронавірусу готові: вони знижують ризики госпіталізації та смерті на 50%

Вчені проаналізували дані близько 6,2 тисячі дорослих пацієнтів з COVID-19, з які 598 були госпіталізовані. У цій групі 160 осіб регулярно приймали антикоагулянти до інфікування.

Антикоагулянти вдвічі зменшують ризик смерті від COVID-19

Результати показали, що застосування антикоагулянтів в амбулаторних умовах було пов'язано зі зниженням ризику госпіталізації на 43%. Імовірність потрапити в лікарню знижувалася навіть у тих пацієнтів, які були старші й мали хронічні захворювання в порівнянні з іншими учасниками дослідження, яким було потрібно лікування в стаціонарі.

Препарати для розрідження крові, незалежно від того, чи використовувалися вони до зараження COVID-19 або були призначені під час госпіталізації, знижують смертність майже вдвічі

– зазначили науковці.

Вчені також зазначили, що близько половини пацієнтів, яким призначають препарати для розрідження крові за різними показниками, не приймають їх. З урахуванням того, що люди з порушенням згортання крові особливо уразливі для важких ускладнень коронавірусу, вони мають пам'ятати, що антикоагулянти можуть буквально врятувати їхнє життя.

Раніше велике клінічне дослідження, яке провели в шести країнах, підтвердило ефективність прон-позиції (на животі) для пацієнтів з COVID-19, які отримують кисневу підтримку. Цей простий і доступний в будь-якому стаціонарі захід допомагає хворим уникнути штучної вентиляції легенів.